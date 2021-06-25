В первом полугодии 2021 года на ТВ показали более 400 часов анимации «Союзмультфильма»

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минкультуры России.

Проекты киностудии пользуются высоким спросом, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Проекты «Союзмультфильма» уже не первый год являются лидерами детского смотрения на ТВ. Только за первое полугодие 2021 года на российском телевидении было показано свыше 400 часов анимационного контента киностудии», — отмечается в сообщении.

Дело не только в количестве контента, но и в его качестве, подчеркнула министр. Важно, что наибольшую популярность в последнее время завоевывают новые сериалы «Союзмультфильма», созданные при поддержке Минкультуры России за последние три года, добавила Любимова.

По данным Mediascope, приведенным в министерстве, по итогам 2020 года 10% анимационного контента на российском ТВ составляли проекты «Союзмультфильма». При этом хотя бы одну серию какого-либо проекта посмотрел каждый второй житель страны в возрасте от четырех до 45 лет.