В Петербурге начались съемки нового сезона сериала «Тайны следствия»

Проект создается для телеканала «Россия», сообщили в пресс-службе вещателя.

По сюжету в Следственный комитет возвращается Людмила Колонкова (Ольга Павловец), которая вместе с подполковником юстиции Марией Швецовой и ее профессиональной командой вновь бросают вызов жестокому миру преступности. В роли Марии Швецовой – народная артистка РФ Анна Ковальчук.

Швецовой и ее коллегам предстоит расследовать череду резонансных дел: дерзкое убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов и похищение дочери влиятельного предпринимателя. Личная жизнь тоже поставит перед Марией Сергеевной непростые вопросы, особенно когда на горизонте появится человек из ее прошлого…

Режиссером 21-го сезона «Тайн следствия» станет Максим Демченко («Паромщица», «Доктор Рихтер. Продолжение»). В проекте также заняты: Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Ольга Павловец, Злата Ковальчук и другие актеры.

Фото со съемочной площадки предоставлено телеканалом «Россия»