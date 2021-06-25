Детский культурный форум 2021 года отменили из-за коронавируса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры России.

Министерство культуры приняло решение о переносе Детского культурного форума, запланированного на 25 августа 2021 года, на более позднюю дату. Решение принято в целях защиты здоровья граждан, говорится в сообщении.

Форум планировалось провести очно в Москве. Его участниками должны были стать около 2 тысяч одаренных детей из всех субъектов Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств.

Программа мероприятия включала пленарные дискуссии, сессии, круглые столы, показательные выступления, мастер-классы с участием деятелей культуры, экскурсии, посещение образовательных организаций и учреждений культуры, создание детского экспертного Совета форума. Особое внимание при формировании программы уделялось объединяющим активностям с максимальным вовлечением детей в процесс. Из более чем 40 мероприятий 24 были рассчитаны исключительно на детскую аудиторию.

Предполагается, что проведение форума будет возможным в 2022 году.