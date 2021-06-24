Российский мультфильм «Пластилинки» покажут в Китае

Об этом сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Соглашение о дистрибуции мультфильма на территории Китайской Народной Республики было заключено студией «Союзмультфильм» с компанией «Джой медиа» в рамках международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.

Пластилиновая техника имеет особое обаяние и вовлекающий эффект, который обеспечивает высокий обучающий потенциал, поэтому мультсериал помогает самой младшей аудитории познавать богатство мира, говорится в сообщении.

Сериал «Пластилинки» был создан режиссером Сергеем Мериновым при поддержке Первого канала. Проект ориентирован на дошкольников, он в игровой форме рассказывает им об основах счета, алфавита и об окружающем мире.