Режиссер Дмитрий Петрунь снимет сериал о Фаине Раневской

Проект приурочен к 125-летию со дня рождения артистки, сообщила пресс служба компании Star Media .

Главную роль в сериале сыграет Мариэтта Цигаль-Полищук. По словам Петруня, судьба Фаины Раневской дает ему как режиссеру возможность окунуться в большой объем эмоций и ситуаций, происходивших в разные времена.

Действие сериала начнется в начале ХХ века, пройдет через гражданскую войну, становление ссср, Великую Отечественную и времена застоя. От этого масштаба работы режиссер испытывает невероятный азарт, смешанный с волнением, страхом и ответственностью, признался Петрунь, которого цитируют в пресс службе.

Сериал «Фаина» расскажет о становлении актрисы и о ее человеческом выборе, а также о том, как важно быть честным по отношению к себе и своим близким.

Работа над сериалом будет идти в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, который является родным городом Фаины Раневской. Премьера сериала состоится на Первом канале, сообщили в студии.