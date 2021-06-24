Женовач, Бутусов, Крымов и Безруков вступились за экс-гендиректора Музея имени Бахрушина

Эти и другие деятели культуры поставили свои подписи под открытым письмом Союза театральных деятелей России, опубликованном на сайте организации.

Ранее, во вторник пресс-служба Минкультуры РФ сообщила о назначении гендиректора театрального музея им. Бахрушина Дмитрия Родионова на пост президента учреждения. Новым директором стала его первый заместитель Кристина Трубинова.

Родионов принял предложение, написав об увольнении с занимаемой должности, пояснили в пресс-службе ведомства. Позднее он сообщил ТАСС о том, что принял решение отказаться от нового поста.

«Мы, нижеподписавшиеся деятели культуры, глубоко убеждены, что совершена серьезная кадровая ошибка, которая может нанести урон плодотворной деятельности и престижу музея с мировым именем. Убедительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации», — говорится в тексте письма в адрес руководителя Администрации президента России Антона Вайно. Копия письма была направлена министру культуры РФ Ольге Любимовой.

В числе подписантов — председатель СТД РФ Александр Калягин, худрук Театра имени Е. Вахтангова Римас Туминас, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, худрук Александринского театра Валерий Фокин, худрук РАМТа Алексей Бородин, худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович, главный художник МХТ им. А.П. Чехова Александр Боровский и другие.

По мнению авторов письма, Родионов дал мощный импульс развитию музея. Усадьба Бахрушиных в Москве при нем расцвела, возникли новые филиалы в столице и экспозиции представительств в провинции, отмечается в письме.