Скарлетт Йоханссон снимется в фильме ужасов по мотивам аттракциона Диснейленда

Фильм получил название «Башня ужаса», сообщает издание Collider.

Аттракцион развлекательного парка был создан по мотивам сериала «Сумеречная зона» в виде отеля 1930-х годов, в котором во время Хеллоуина пропали пять человек. Впоследствии они стали приведениями.

Аттракцион основан на том, что его участники на большой скорости спускаются и поднимаются на лифте отеля, пишет «Культуромания».

Детали сюжета фильма не раскрываются. Пока что известно лишь, что сценарий для него разрабатывает автор мультфильмов Pixar «Головоломка» и «Вверх» Джош Кули.

Режиссер фильма «Башня ужаса» также пока не назначен.

Фото: кадр из х/ф «Люси»