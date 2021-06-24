«Вампиры средней полосы» стали самым обсуждаемым сериалом весны

Об этом говорят данные платформы Y ou S can.

Кроме того, в тройку самых обсуждаемых попали сериалы «Угрюм-река» и «Пищеблок». Платформа аналитики социальных медиа YouScan рассматривала русскоязычные сериалы, вышедшие в период с 1 марта по 31 мая 2021 года.

Специалисты проанализировали около 60 тыс. упоминаний проектов в различных социальных медиа, учитывая количество постов, реакций и комментариев. Суммарное вовлечения аудитории за указанный период составило более 300 тысяч реакций.

Сериал «Вампиры средней полосы» стал лидером по количеству реакций, собрав за март-май 75188 лайков, репостов и комментариев.

Сюжет проекта рассказывает о провинциальной семье вампиров из Смоленска, предпочитающих решать свой «основной вопрос» без убийств. Мирная жизнь семьи оказывается под угрозой, когда в городе начинают находить тела обескровленных мужчин.

Фото: кадр из сериала