В Петербурге начались съемки многосерийного фильма «Чайки»

Проект осуществляет кинокомпания «Марс Медиа» для телеканала «Россия».

Главные роли в сериале режиссера Антона Сиверса исполнят Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте и другие актеры. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Чайка» – это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) – человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми, говорится в сообщении.

По словам Михаила Пореченкова, прообразом его персонажа стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. «Я его хорошо знаю, видел его игры, поэтому сыграть эту роль – для меня крайне интересная актерская задача. Мне очень нравится мой герой, я его чувствую, понимаю. Такой резкий, честный, прямолинейный человек, увлеченный своим делом, который привык всегда добиваться поставленных целей», — заявил Пореченков.

Премьера сериала «Чайки» состоится в эфире телеканала «Россия».

Фото: кинокомпания «Марс Медиа».