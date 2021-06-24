Археологи воссоздали освещение пещер в каменном веке

Ученые провели серию экспериментов, о результатах которых рассказывается в журнале P los One.

В глубоких местах пещер отсутствует естественное освещение, поэтому они были непригодны для постоянного обитания и никогда не служили жилищами для людей. Тем не менее, археология свидетельствует о том, что такие пещеры с древнейших времен использовались людьми в ритуальных целях.

Поначалу, в самой глубокой древности, в таких пещерах устраивали примитивные захоронения. Например, в пещере Сима де лос Уэсос в Испании было найдено множество останков вида Homo heidelbergensis возрастом около 430 тыс. лет. Но первые достоверные захоронения в пещере Брюникель на юге Франции датируются возрастом около 176 тыс. лет. В ее глубине неандертальцы сложили кольцеобразное сооружение из обломков сталагмитов, рядом с которым были найдены следы огня.

Самые яркие памятники первобытного искусства в глубине пещер не могли быть созданы без достаточно сильного освещения. Археологам известны еще с верхнего палеолита следы осветительных приспособлений в пещерах трех типов — костры, факелы и светильники с пропитанным животным жиром фитилем, так называемые жирники. Для создания таких светильников древние люди использовали древесину и кость, можжевеловые ветви, камни с углублениями и даже раковины морских и речных моллюсков.

Испанские ученые из Университета Кордовы провели эксперименты с источниками всех трех типов в пещере на севере страны. Ученые не только воссоздали древние светильники, но измерили продолжительность горения, температуру пламени и силу света, а также дальность действия источника, степень освещения и задымления.

Экспериментальный костер из веток дуба и можжевельника с добавлением бересты диаметром 23см дал неровное пламя со средним радиусом освещения 3 м, максимально до 4,5 м. Но на расстоянии более 2 м значение света от этого костра оказалось близко к нулю. При этом из-за недостатка вентиляции задымление в участке пещеры было настолько сильным, что через полчаса исследователи были вынуждены прекратить опыт.

Таким образом, стало ясно, что для правильного выбора места для костра нужно использовать хорошо вентилируемый участок пещеры. Именно в таких участках, как выяснилось, древние люди и сооружали костры, следы которых сохранились до наших дней.

Для размещения костров также использовались выступы в стенах пещер, расположенных на большой высоте от пола. Как показали анализы, в каменном веке древние люди обладали большими знаниями о свойствах доступных им горючих материалов, о морфологии пещер и ее использовании для оптимального освещения. Люди каменного века умели создавать довольно сложные осветительные приспособления, с помощью которых они могли проникать глубоко внутрь пещеры и находиться там достаточно долгое время, говорится в исследовании.

Фото: Maria Ángeles Medina-Alcaide et al. / PLOS One, 2021