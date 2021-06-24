Названа дата запуска информационного портала «Всероссийской актерской биржи»

24.06.2021
Информационный интернет-портал проекта «Всероссийская актерская биржа» полноценно заработает осенью, в начале учебного года, сообщил директор театра. Запуск проекта состоялся на молодежном фестивале «Будущее театральной России», прошедшем в Ярославле 10 по 16 мая.
По словам министра культуры Ольги Любимовой, театральная биржа должна помочь молодым актерам и выпускникам театральных вузов в трудоустройстве. С идеей оздания биржи выступил художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис и ректор гитис Григорий Заславский.
Интернет-портал «Всероссийская актерская биржа» оснащен функционалом информационной системы, пояснил Тухватуллин. В настоящее время его готовность составляет около 80%. Биржа заточена на выпускников, в сентябре студенты выйдут на последние курсы и организаторы проекта начнут работу по формированию базы их вакансий, пояснил директор театра.
Фото: volkovteatr.ru