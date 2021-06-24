Один из древнейших храмов России в Крыму пострадал от наводнения в Керчи

24.06.2021

Храм Иоанна Предтечи был подтоплен в результате сильных ливней, сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская ТАСС.

Как и весь центр Керчи, храм Иоанна Предтечи стоял в воде, пояснила министр. По ее словам, власти собирались начать работы в храме в 2022 году, однако экстренная ситуация может передвинуть сроки на ближайшее будущее.

Храм включен в число объектов культурного наследия, по которым власти Крыма обратились к федеральному центру. Памятник требует особого восстановления, реставрации и реконструкции, подчеркнула Новосельская.

Церковь Святого Иоанна Предтечи построена примерно в X веке на основе более раннего храма в византийском стиле и может быть самым древним действующим христианским храмом России, напомнила министр.

По примерным оценкам, смета на восстановление объектов, пострадавших от подтопления, может составить около 480-500 млн рублей, отметила собеседница агентства.


Фото: Sergey Ashmarin - Church of St John the Baptist / Kerch, Ukraine, CC BY-SA 3.0, Ссылка