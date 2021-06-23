Древний город майя Тикаль был шумным мегаполисом с асфальтированными дорогами и парком

Об этом говорится в новом исследовании команды исследователей нескольких университетов, опубликованном в журнале Nature journal Scientific Reports.

Археологи отправились в древний город майя Тикаль для изучения его водохранилища, которое было важнейшим источником питьевой воды для горожан. Изучая его, ученые сделали неожиданное открытие.

Как выяснилось, набережные водохранилища были засажены деревьями, обеспечивавшими живописную красоту в центре оживленного города наподобие современных парков. Специалисты Калифорнийского университета применили новую систему для анализа ДНК древних растений, образцы для которой отобраны в осадочных отложениях храмовых и дворцовых водоемов Тикаля.

В результате ученые идентифицировали более 30 видов деревьев и трав, а также цветов и винограда, произраставших на городских берегах более 1000 лет назад. В совокупности все это нарисовало картину пышного оазиса в центре древнего мегаполиса.

Весь центр города был заасфальтирован, сообщил ведущий автор работы палеоэтноботаник Дэвид Ленц. «В засушливый сезон здесь было довольно жарко. Поэтому со стороны горожан было разумным решение создать в городе красивые и прохладные места прямо вдоль водохранилища», — пояснил он.

Фото: nature.com