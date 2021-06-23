Группа «Би-2» выступит с онлайн-концертом в пустых «Лужниках»

Трансляция концерта состоится 27 июня, сообщила пресс-служба компании Okko .

Онлайн-сервис Okko проведет онлайн-трансляцию концерта группы «Би-2» «Сверим сердца», говорится в сообщении.

Концерт «Би-2» должен был состояться еще 20 июня 2020 года на стадионе «ВТБ-Арена», но был перенесен в связи с запретом на массовые мероприятия на 20 июня 2021 года в «Лужники». Однако из-за нового ухудшения эпидемиологической ситуации шоу снова пришлось отложить. Новой датой выступления перед зрителями выбрали 12 сентября.

В программу «Сверим сердца» войдут как хорошо известные публике композиции, так и новинки. Также прозвучит песня «Нам не нужен герой», собравшая на YouTube-канале группы 2,5 млн просмотров за неделю.

Между композициями музыканты расскажут, как проходили съемки клипа, и пообщаются со зрителями.



