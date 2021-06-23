В федеральных учреждениях культуры Москвы вводятся дополнительные ограничения

Соответствующий приказ был издан Минкультуры России.

Документ устанавливает новые требования к работе федеральных организаций с учетом Указа Мэра Москвы.

Так, федеральные театры, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, с 22 июня 2021 года должны обеспечить свою работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором. Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих.

Кроме того, рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 Указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%.

Приказ Минкультуры России также регламентирует работу и остальных федеральных учреждений, расположенных в столице.

С 22 июня по 27 июня 2021 года (включительно) подведомственным Минкультуры России организациям, за исключением упомянутых выше федеральных театров, а также кинотеатров, необходимо обеспечить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. При этом события могут состоятся только при наличии посадочных мест для всех присутствующих.

После этого, с 28 июня 2021 года, сохраняется ограничение на количество посетителей (до 50% от общей вместимости), с учетом введения мер, предусмотренных пунктом 23 Указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, в том числе по установлению пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения нахождения посетителей, не имеющих QR-кода.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».