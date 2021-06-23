Фестиваль Ильдара Абдразакова впервые едет в Сибирь

Об этом сообщили в фонде артиста.

В свой четвертый сезон Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова впервые приедет в Новосибирск и ряд других городов Сибири. 28 июня на сцене Государственного концертного зала им. А.М. Каца состоится гала-концерт при участии Ильдара Абдразакова, Дмитрия Корчака, Василия Ладюка, Василисы Бержанской, Анастасии Лерман и Арсения Яковлева.

Особым подарком ко Дню города, который в Новосибирске отмечают 27 июня, станет мастер-класс Ильдара Абдразакова и звезд оперы для молодых вокалистов, отмечается в сообщении.

Для художественного руководителя проекта концерт 28 июня также станет дебютом — ранее Ильдар Абдразаков не выступал в Новосибирске. Вместе с ним на сцену выйдут его друзья, известные оперные певцы Василий Ладюк и Дмитрий Корчак, солистка Новосибирского театра оперы и балета Василиса Бержанская, а также молодые солисты Большого театра Анастасия Лерман и Арсений Яковлев.

Последние два участника были выбраны по результатам образовательной программы фестиваля Ильдара Абдразакова в феврале этого года. В сопровождении Новосибирского академического симфонического оркестра прозвучат популярные арии и дуэты из опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и других композиторов. За дирижерским пультом — Михаил Грановский.

Накануне концерта Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак и Василий Ладюк проведут в Новосибирской филармонии бесплатный мастер-класс для начинающих вокалистов, которых коучи AbdrazakovFest отобрали на основе присланных видеозаписей. Всего на участие в мастер-классах свои заявки направили около 200 кандидатов.

Вслед за Новосибирском фестивальную эстафету принимает Томск, а затем проект ждут в Тюмени, где пройдут концерт молодых талантов Фонда Ильдара Абдразакова и большой гала при участии звезд. Завершится гастрольный тур 7 июля в Астрахани. Как и в Сибири, на Юге страны будет также организован мастер-класс.

Торжественное открытие IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялось 27 мая на родине художественного руководителя проекта, в Уфе. В преддверии концертной части фестиваля в феврале 2021 года была проведена его образовательная программа с мастер-классами оперных звезд и коучей.





Фото: Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова