Актер Алексей Рубинский умер в 68 лет

Артист скончался в Харькове, сообщают украинские СМИ по информации коллеги покойного артиста Михаила Озерова.

Алексей Рубинский родился в Днепропетровске 27 декабря 1952 года. Окончил театральное отделение кафедры Театра кукол Харьковского института искусств, в том же году стал актером Харьковского государственного академического театра кукол имени Афанасьева.

Работал педагогом, доцентом кафедры мастерства актера и режиссуры театра анимации Харьковского института искусств. Сыграл более 130 ролей, был участником и лауреатом многих театральных фестивалей.

В 2000-х начал играть в кино, приняв участие в таких фильмах, как «Высшая мера», «Милицейская академия», «Когда боги уснули», «Исповедь дьявола» и другие.

Около десяти лет назад Рубинского поразила тяжелая болезнь, в результате он начал терять слух. Однако, несмотря на это, он продолжал играть в театре, и его коллеги делали все, чтобы он продолжал выходить на сцену.

«Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать», — рассказал Михаил Озеров.

Фото: 1stolica.kh.ua