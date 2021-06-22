На кинофоруме в КЧР победила картина о депортации народов Кавказа при Сталине

Северо-Кавказский молодежный кинофорум впервые прошел в КЧР, сообщили в минкультуры Карачаево-Черкесии.

Обладателями грантов по итогам смотра стали лента о подростке, мечтающем стать чемпионом «Учитель. Тренер. Брат», фильм о депортации народов Кавказа «Письмо» и другие картины.

Автор сценария, режиссер и продюсер Ислам Ханипаев получил 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов за сценарий фильма «Учитель. Тренер. Брат», а также продюсерскую разработку от компании «Ника», сообщили в министерстве.

Исторический фильм Александра Родина и Амура Амерханова расскажет о депортации народов Кавказа во время Великой Отечественной войны «Письмо». Газпром-медиа проведет редакторскую разработку истории о двух пожилых горцах «Время собирать камни» Урузмага Засеева, говорится в сообщении.

Фото: Депортация балкарцев, 1944 г.