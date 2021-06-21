В Москве пройдет международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend

Мероприятие состоится со 2 по 4 июля, сообщили организаторы.

Смотр организован компанией Everal при поддержке Департамента Культуры города Москвы. Фестиваль посвятили теме «Игры в искусство», он призван познакомить широкую аудиторию с феноменом гейм-арта. EverArt Weekend проходит уже третий год подряд, его площадки можно будет посетить в Москве, Санкт-Петербурге и онлайн.

Фестиваль объединит работы 300 российских и зарубежных художников, среди которых участники Российского павильона XVII Венецианской архитектурной биеннале (Юлия Кожемяко, Илья Мазо и Александр Игнатов), участники прошлогоднего международного фестиваля цифрового искусства Ars Electronica в Австрии (мексиканцы Лаура Родригес и Итан Авила), первое лицо французского гейм-дизайна — художник Гэль Бурис, а также авторы из США (Карсон Линн), Нидерландов (Джорди Винстра) и многие другие.

Более 40 галерей Москвы и Санкт-Петербурга станут площадками для их экспозиций. Большинство событий будут бесплатными. Для маленьких зрителей составлена специальная программа, сообщили организаторы.