Библиотеки и музеи Британии объединяются для спасения уникальной библиотеки от распродажи

Об этом сообщила британская благотворительная организация «Друзья национальных библиотек» ( FNL ).

Организация предпринимает усилия по сбору 15 миллионов фунтов стерлингов на покупку библиотеки Хонресфилда, в которую входят произведения сестер Бронте, Джейн Остин и Вальтера Скотта.

Эти планы возникли после того, как в прошлом месяце было объявлено, что «потерянная» библиотека Хонресфилда будет выставлена ​​на аукционе Sotheby’s этим летом. Библиотека была собрана викторианскими промышленниками Уильямом и Альфредом Лоу на рубеже ХХ века и представляет собой литературную сокровищницу, эксперты предупреждают, что необходимо принять меры, чтобы предотвратить ее распродажу частным коллекционерам.

Инициатива по предотвращению попадания «бесценных» рукописей авторов, включая сестер Бронте, Джейн Остин, Вальтера Скотта и Роберта Бёрнса, в частные руки, осуществляется благотворительной организацией «Друзья национальных библиотек» (FNL). В нее входят такие учреждения, как Бодлианская, Британская библиотека и Национальная библиотека Шотландии, и более мелкие организации, такие как Abbotsford, дом Вальтера Скотта в Мелроузе, Дом Джейн Остин в Чоутоне, Музей священников Бронте в Хауорте, и Музей места рождения Роберта Бёрнса в Аллоуэе.

FNL ведет переговоры как с частными филантропами, так и с государственными спонсорами, поскольку намеревается поднять закупочную цену на 15 миллионов фунтов стерлингов для всей библиотеки Хонресфилда. Организация также запустила призыв к краудфандингу.

В библиотеке Хонресфилда есть не только «невероятно редкая», по словам экспертов, рукопись стихов Эмили Бронте, которую многие ученые когда-то считали утерянной, вместе с дальнейшими заметками, зарисовками, письмами и книгами Бронте, но и, как было обнаружено в четверг, два «чрезвычайно важных» письма Остин ее сестре Кассандре. Одно было написано накануне бала, когда Остин с юмором предвкушала конец любовного романа: «Наконец настал день, когда я должна флиртовать в последний раз с Томом Лефроем, и когда вы его получите, все будет кончено. Мои слезы текут из-за меланхолической мысли». В другом письме поэтесса обсуждает восприятие гордости и предубеждений, а также разума и чувствительности. Только три таких ранних автографических письма в настоящее время хранятся в национальной коллекции Великобритании, большинство из них — в Библиотеке Моргана в Нью-Йорке.

Коллекция, которая содержит более 500 рукописей, первых изданий и писем, также включает в себя полную рабочую рукопись культового романа сэра Вальтера Скотта «Роб Рой» и ранний сборник стихов Роберта Бёрнса, написанный его собственной рукой.

По данным FNL, частная библиотека британской литературы такого значения не попадала на открытый рынок в течение многих десятилетий и вряд ли появится снова.

Пока FNL собирает средства, продавцы и Sotheby's договорились отложить июльский аукцион на первую часть библиотеки, чтобы можно было собрать деньги для всей библиотеки, которая будет сохранена как собрание для нации. FNL предполагает, что после покупки каждый отдельный предмет будет передан в соответствующее учреждение по всей Великобритании — так, например, письма Остин могут находиться в Хэмпшире, материалы Бронте — в Хауорте, а рукописи Скотта — в Роксбургшире.

«Раз в поколение почти ниоткуда появляется коллекция книг и рукописей и встречает смесь трепета и ошеломляющего молчания, за которыми следуют согласованные действия, чтобы передать ее в общественное владение», — сказал Джон Скалли, попечитель национального правительства, библиотекарь и исполнительный директор Национальной библиотеки Шотландии. «Британский консорциум полон решимости собрать средства и гарантировать, что мы сможем сохранить библиотеку Хонресфилда, чтобы каждый мог поделиться ею и пользоваться ею», — заявил он.

Габриэль Хитон, специалист Sotheby’s по английской литературе и историческим рукописям, сказал, что аукционный дом «рад сыграть свою роль в этом проекте для сохранения этой великой библиотеки».

Фото: Sotheby's