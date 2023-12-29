Актер Никита Кологривый намерен открыть киноконцерн в родном Новосибирске

Актер Никита Кологривый намерен открыть киноконцерн в родном Новосибирске

29.12.2023

Актер Никита Кологривый хочет открыть в родном городе Новосибирске большой киноконцерн. Об этом он рассказал в интервью блогеру Эльдару Джарахову на YouTube.

В ходе беседы актер отметил, что планирует открыть компанию по производству фильмов. По словам Кологривого, он хочет сделать большой киноконцерн, чтобы люди могли приезжать со всей России.

«Как в Лос-Анджелес. Чтобы мы могли приезжать и использовать сибирский ресурс быстро и доступно», — сказал артист.

Также Кологривый поделился своим отношением к родному городу. Актер вспомнил о конце 90-х и сравнил его с тем, что показали в сериале «Слово пацана». Кологривый подтвердил, что раньше в Новосибирске «могли спросить» за прическу и цветную одежду.


Фото: YouTube