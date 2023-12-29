В России прошла премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Анимационный фильм «Три Богатыря и Пуп Земли» вышел в прокат 28 декабря. В новой части вернулись старые герои франшизы.





По сюжету мультфильма, богатырям предстоит узнать, что было давным-давно. Алеша Попович, Князь и конь Юлий буквально провалились сквозь землю. Главным героям необходимо понять, как вернуться назад в будущее, а также узнать, кто или что такое Пуп Земли.





Также в прокат вышел мультфильм «Великолепная пятерка». В нем уличному псу Самсону предстоит поставить балет «Лебединое озеро».





Ранее на большие экраны вышла новогодняя комедия «Теща». Фильм стал самым кассовым в своем жанре в российском прокате.









Фото: YouTube