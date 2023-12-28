«Теща» стала самой кассовой комедией в российском прокате

28.12.2023
Фильм «Теща» стал самой кассовой комедией в российском прокате, свидетельствуют данные ЕАИС.
Картина с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях заработала 572, 3 млн рублей в прокате, обогнав своих конкурентов «Поехавшая», «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Беспринципные в деревне», «За Палыча!».
По данным системы ЕАИС, «Тещу» в кинотеатрах посмотрели 1,6 млн человек.
В центре сюжета комедии — волевая теща Ольга Николаевна (Лариса Гузеева) и ее непутевый зять Виктор (Гарик Харламов). Семейный конфликт обостряется на празднике, и ситуация выходит из-под контроля. Роли второго плана сыграли Настасья Самбурская и Марк Богатырев. Режиссер фильма — Аскар Узабаев.
Ранее сообщалось о том, что топ-3 самых кассовых картин уходящего года возглавили
российские ленты «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».
Фото: кадр из фильма "Теща"