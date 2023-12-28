Топ самых кассовых релизов 2023 года возглавили российские фильмы

Топ самых кассовых релизов 2023 года возглавили российские фильмы

28.12.2023

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» назвало самые кассовые релизы 2023 года.

Список возглавила самая кассовая в истории отечественного проката картина «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Фильм собрал в прокате 6 792 859 млн рублей.

На втором месте по сборам — фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» с результатом в 2 447 085 млн рублей. Топ-3 замкнул фильм Клима Шипенко «Вызов» (2 139 867 млн рублей).

В десятку самых кассовых релизов также вошли фильмы «Аватар. Путь воды», «Джон Уик 4», «Леди Баг и Суперкот: Пробуждение силы», «Баба Яга спасает мир» и «Теща».

Итоги свидетельствуют, что большинство самых кассовых фильмов этого года являются российскими.


Фото: кадр из фильма "Чебурашка"