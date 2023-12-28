Топ самых кассовых релизов 2023 года возглавили российские фильмы

Список возглавила самая кассовая в истории отечественного проката картина «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Фильм собрал в прокате 6 792 859 млн рублей.На втором месте по сборам — фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» с результатом в 2 447 085 млн рублей. Топ-3 замкнул фильм Клима Шипенко «Вызов» (2 139 867 млн рублей).В десятку самых кассовых релизов также вошли фильмы «Аватар. Путь воды», «Джон Уик 4», «Леди Баг и Суперкот: Пробуждение силы», «Баба Яга спасает мир» и «Теща».Итоги свидетельствуют, что большинство самых кассовых фильмов этого года являются российскими.