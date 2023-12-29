В Сургуте музыкально-драматический театр закроется на ремонт

Сургутский музыкально-драматический театр закроется на ремонт. Об этом журналистам сообщила его пресс-служба.

По данным URA.RU, культурное учреждение закроется на ремонт 7 января. За год работы планируют завершить. В течение 2024-го здание капитально обновится. Также в театре заменят световое и звуковое оборудование. На эти цели была выделена федеральная субсидия в размере 80 миллионов рублей, уточнил «Московский комсомолец».

Актеры не собираются отдыхать. Спектакли артисты будут играть на других площадках, включая филармонию. Также постановки представят во дворце искусств «Нефтяник» и в парке «Россия – моя история».

В 2024 году театр представит семь новых спектаклей. Также в планах гастроли по городам ХМАО.