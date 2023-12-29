Театр кукол Образцова подарил Донецку «Щелкунчика»

Дончанам сделали подарок в виде «Щелкунчика» к Новому году. Московский Театр кукол Образцова подарил декорации и куклы для спектакля.





Донецкий театр кукол встретил многотонную фуру из столицы. В ней находились коробки, вокруг которых актеры собрались как дети вокруг подарков, пишет РГ . Куклы и декорации «Щелкунчика» подарил дончанам Театр кукол Образцова. Состоялось это в рамках акции «Общая сцена», которая инициирована Министерством культуры России.





«Я считаю, нам очень повезло, ведь теперь в нашем театре появится наш «Щелкунчик», который станет традиционным новогодним спектаклем. Большое спасибо театру Образцова», — сказала гендиректор – художественный руководитель Донецкого театра кукол Ольга Арутинова.





По ее словам, коллектив получил не просто спектакль, а спектакль в полном объеме, все декорации и куклы. Зрители увидят «Щелкунчика» уже в 2024 году.





В Театре Образцова отметили, что начали поддерживать коллег с Донбасса в самый тяжелый период – обстрелов. Актеры работали на свой страх и риск. Зрители приходили к театральным кассам или поддерживали администраторов звонками.









Фото: YouTube