В Каире стартовал Год гуманитарного сотрудничества России и Египта

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Представительная российская делегация во главе с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой прибыла в столицу Египта 17 июня для проведения торжественной церемонии открытия. Год гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом был объявлен в 2018 году президентами двух стран Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

В тот же день в МИД Египта состоялось инаугурационное совместное заседание оргкомитета, осуществляющего координацию программы мероприятий Года. Выступая на заседании, Ярилова отметила, что Россия и Египет имеют большой потенциал для развития культурного взаимодействия.

«Такая широкомасштабная акция, как перекрестный Год гуманитарного сотрудничества между нашими странами, первый тематический год за всю историю двусторонних отношений, позволит заложить крепкий фундамент и обеспечить позитивную динамику развития российско-египетского взаимодействия. Безусловно, наследие Года станет отличной стартовой площадкой для реализации самых смелых двусторонних инициатив. Наиболее перспективными видятся музейная и библиотечная сфера», – сказала она.