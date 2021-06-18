Актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией

Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 72-летний актер театра и кино доставлен в одну из московских больниц с подозрением на пневмонию.

Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в семье главы Всесоюзного объединения «Экспортлес» Министерства внешней торговли СССР Матвея Костолевского и Витты Костолевской.

В детстве Костолевский занимался боксом, но затем бросил его. В 1966 году поступил в Московский инженерно-строительный институт, бросив его на третьем курсе.

После неудачной попытки поступить в Школу-студию МХАТ Костолевский поступил в ГИТИС на курс Андрея Гончарова.

Свою популярность актер получил за роль декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья». Костолевский также снимался в фильмах «Ася», «Законный брак» и многих других.

В 1995 году был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.

Фото: Кадр из к/ф «Безымянная звезда»