На фестивале во Франции покажут докфильм «Набережная» студии Горького

Об этом сообщили в пресс-службе киностудии в четверг.

Документальный фильм «Набережная» режиссера Нади Захаровой был включен в конкурсную программу фестиваля независимого авторского кино «Европа вокруг Европы». Смотр пройдет в Париже в ноябре, говорится в сообщении.

Фильм представляет собой уникальный документальный проект с мощным фестивальным потенциалом, уверены в студии. «Он созерцательный, философский. Автор показывает жизнь общественного пространства в жилом районе города в деталях - откровенно и глубоко», — рассказала гендиректор Продюсерского центра студии Асмик Мовсисян.

Лента была создана в рамках комплексного сотрудничества киностудии с Пермским краем, в рамках которого будет реализован выпуск от трех до пяти совместных фильмов в год и совместное проведение кинофестивалей.

Проект рассказывает о буднях набережной реки Камы в отдаленном районе Перми.