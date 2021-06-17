Книги зарубежных писателей составили 70% топа второго Всероссийского книжного рейтинга

Об этом рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на конференции в рамках фестиваля «Красная площадь».

Книжный рейтинг показывает, что книжный рынок начал восстанавливаться после кризиса 2020 года, заявил Степашин. По его словам, несмотря на пандемию и связанные с ней трудности, книга сохранила свой высокий статус для россиян.

Как показывает топ-50 наиболее популярных изданий, за последние месяцы интерес читателей к художественной литературы только вырос. Пятерка отечественных писателей вошла в топ-15 Всероссийского книжного рейтинга в жанре художественная литература. В их числе Борис Акунин, Гузель Яхина, Дмитрий Глуховский, Евгений Водолазкин и Нора Сакавич.

В списке non-fiction оказались Максим Ильяхов, Михаил Лабковский, Андрей Курпатов, Людмила Сарычева и Михаил Зыгарь.

При этом в топ-50 не попали детские книги национальных авторов, отметил Степашин. По его словам, для этого нужно решить вопрос о финансировании программы детского чтения. «Я глубоко убежден, что нам нужны отечественные детские бестселлеры, созданные российскими авторами», — подчеркнул Степашин.

Фото: ippo.ru