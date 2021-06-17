Валерия усомнилась в способности аудитории Бузовой увлечься театром

Своими мыслями певица поделилась в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Российская певица считает, что молодежная аудитория телеведущей Ольги Бузовой не начнет ходить в театр только потому, что их кумир приняла участие в постановках.

В то же время, по словам Валерии, упорство Бузовой определенно вызывает восхищение. «Оля, конечно, молодец. Она берется за все. Смелая, уверенная. Она прямо идет и идет. В этом смысле ею можно восхищаться. Внутренними качествами. Ни тени сомнения. Не сомневается человек», — отметила Валерия.

Ранее Ольга Бузова приняла участие в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин». Телеведущая вышла на сцену в образе певицы кабаре Беллы Шанталь.

«Не думаю, что ее аудитория пойдет на другие спектакли. Она не проникнется театром», – заявила Валерия. При этом, по ее словам, на фоне этой ситуации в театре не могут найти себе места профессиональные актеры, которым банально не достаются ни хорошие роли, ни достойная оплата труда.

Фото: скриншот шоу «Голос»