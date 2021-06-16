Сформирована деловая программа Детского культурного форума

16.06.2021
Деловая программа Детского культурного форума пройдет в Москве с 25 по 29 августа. Она будет разделена на 3 основные группы, в том числе взрослую экспертную аудиторию, родителей и детей.
В ходе форума планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, которые затрагивают развитие системы творческого образования, взаимодействие государственных и муниципальных органов власти, образовательных организаций и родителей. Также пройдет диалог детей-участников со взрослыми спикерами.
По словам замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, каждое направление будет раскрыто и представлено собственным набором форматов. При этом по каждому из направлений уже подобраны кандидатуры амбассадоров.
Особое внимание будет уделено объединяющим активностям с максимальным вовлечением детей в процесс, подчеркнула замминистра. «Всего в программе более 40 мероприятий, из них 24 рассчитаны исключительно на детскую аудиторию. Это квизы, квесты, лекции, мастер-классы, творческие уроки», — рассказала Ярилова.