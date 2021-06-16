Джигурда сыграет Сталина в неземном параллельном мире

Об этом актер рассказал в интервью порталу Sobesednik.ru.

Как рассказал журналистам российский актер, действие сюжета, в котором он намерен исполнить роль советского генералиссимуса, происходит не на Земле, а в некоем параллельном мире. Картина призвана донести до зрителя некие исторические документы, о которых известно не всем, отметил актер.

«Я сам в юности был антисталинистом, поскольку деда моего репрессировали. Но когда вырос, ознакомился с этими документами и понял, что не все так однозначно», — заявил Джигурда. По его словам, документы, о которых пойдет речь в фильме, связаны со сталинскими репрессиями, в том числе среди высшего состава армии СССР.

Джигурда отметил, что считает Сталина великим правителем и гением, пишет «Культуромания». «Для этой роли я сбрею бороду, будет использован пластический грим», — поделился он. В то же время, как как речь идет о параллельном мире, Сталин может быть в нем представлен в любом виде, считает актер.

Фото: кадр из к/ф «Ермак»