Смоленская крепость стала местом для проведения пленэров

16.06.2021
Впервые в мировой практике объект культурного наследия еще в процессе реставрации превратился в пространство для творческого вдохновения и воплощения идей. В рамках уникального арт-проекта художники получили возможность провести серии пленэров на реставрируемых башнях и пряслах Смоленской крепостной стены, где они создают цикл графических и живописных работ.
Проект стартовал в первой декаде июня усилиями музея «Смоленская крепость» при поддержке Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) и Смоленского отделения ВТОО «Союз художников России».
Площадками для пленэров стали 38-е прясло и башня Громовая, реставрируемые в настоящее время. В проекте участвуют известные смоленские живописцы и графики, в числе которых зампредседателя регионального отделения Союза художников России, доцент Смоленского государственного университета Владимир Петьков, профессор Смоленского государственного университета Алексей Храмов, член молодежного объединения Союза художников России Ольга Кольцова, Екатерина Епихина и другие.
По итогам пленэров состоится серия выставок, посвященных теме сохранения культурного наследия и трудовому подвигу реставраторов.
Фото: Минкультуры РФ