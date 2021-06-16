Утвержден план основных мероприятий празднования 200-летия Александра Островского

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова провела первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Александра Островского. С докладами выступили министр культуры РФ Ольга Любимова и зампредседателя Союза театральных деятелей России Геннадий Смирнов.

Татьяна Голикова обратилась с приветственным словом к участникам заседания, подчеркнув важность мероприятия и отметив большую ответственность за его организацию. «200-летний юбилей выдающегося русского литературного деятеля Александра Николаевича Островского, чей вклад в развитие отечественного драматического театра переоценить невозможно, является важнейшим событием для нашей страны и его празднование должно пройти на самом высоком уровне», – отметила вице-премьер.

С инициативой о проведении масштабных мероприятий по празднованию в 2023 году 200-летнего юбилея Александра Островского выступил Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в ходе заседания Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации 27 октября 2020 года. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным.

В соответствии с Указом Президента России Минкультуры совместно с членами профильной рабочей группы Союза театральных деятелей и профессиональным сообществом сформирован план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Александра Островского.

«Документ состоит из пяти основных блоков, объединяющих основные юбилейные и торжественные мероприятия, социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, мероприятия в рамках международного сотрудничества, кластерное развитие территорий, связанных с именем А.Н.Островского и мероприятия в регионах», - подчеркнула Министр культуры Ольга Любимова.

На текущий момент в план вошли 68 мероприятий, связанных с жизнью и творчеством Александра Островского, отражающие его вклад в развитие русской литературы и становление национального театра. Отдельно в документе отражены три направления по линии Малого театра России, музея-заповедника «Щелыково» и Союза театральных деятелей.

По словам главы Минкультуры России, запланировано расширение репертуаров театров федерального ведения по произведениям А.Н.Островского, проведение выставок, научных конференций, творческих лабораторий, книжных экспозиций, производство фильмов, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого драматурга.

Также будет проработаны вопросы создания фирменного стиля юбилейных мероприятий, выпуска коллекционной почтовой марки с портретом писателя и создания специализированного раздела на портале Культура.РФ.

Зарубежная часть плана включает проведение показов спектаклей ведущих российских театров на базе российских центров науки и культуры, перевод пьес на редкие языки мира, проведение творческих лабораторий, организацию международного фестиваля русских театров зарубежья.

Столь масштабная подготовка к празднованию памятной даты будет способствовать популяризации произведений А.Н.Островского, ставших памятниками отечественной и мировой культуры.

Кроме того, для популяризации жизни и деятельности Александра Островского прорабатывается вопрос о создании культурно-туристского кластера в Островском районе Костромской области.

По итогам заседания организационного комитета утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Александра Островского, а также дано поручение Минкультуры России совместно с Губернатором Костромской области (С.К.Ситниковым) и Общероссийской общественной организацией «Союз театральных деятелей Российской Федерации» представить предложения по созданию культурно-туристского кластера в Островском районе Костромской области.

Фото: kremlin.ru