Союз композиторов России объявил конкурс грантов на создание музыкальных пьес

15.06.2021
Конкурс для композиторов, пять победителей которого получат гранты на создание новой музыкальной пьесы по мотивам текстов писателей, которые жили и живут в Переделкине, объявили Союз композиторов России и Дом творчества Переделкино.
Оpen call для композиторов «Лекции по русской литературе» будет мотивировать современных композиторов создавать сочинения, вдохновленные текстами выдающихся писателей, живших и живущих в Переделкине.
Для участия нужно до 15 июля представить идею или синопсис будущей пьесы. Приветствуются экспериментальные форматы, отметили в Союзе композиторов России.
Можно использовать любые инструменты и их комбинации, в том числе классические, старинные, народные, а также голос, объекты, тело, электронику, перформанс и видео.
«Главное — количество исполнителей не должно быть более восьми человек, а продолжительность сочинения — до 10 минут», — отмечается в сообщении.