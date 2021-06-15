На Дягилевском фестивале представили премьеру перформанса Нанин Линнинг Double Helix

Фестиваль проходит в Перми, пишет «Культуромания».

Перформанс Нанин Линнинг Double Helix был создан с участием дизайнера и видеохудожника Барта Хесса, танцовщиков Александра Челидзе, Наоми Камихигаши, Томаса Матийс Васльсхот, Лу Табар и других.

Голландская хореограф Нанин Линнинг работает в шоу Double Helix с философскими вопросами.

«Double Helix был задуман пару лет назад как попытка ответить на вопрос, что значит для человечества прогресс, каков следующий шаг эволюции человека, слияния человечества с технологиями, насколько эти процессы осознанны? Как часто мы задумываемся о том, куда мы идем дальше», — цитирует «Культуромания» слова хореографа.

Дягилевский фестиваль проходит в Перми с 10 по 20 июня. Программа фестиваля включает концерты, выставки, обширную образовательную часть.

Фото: пресс-служба Дягилевского фестиваля