Президентский фонд культурных инициатив объявит старт заявочной кампании

Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Участие в конкурсе на предоставление грантов начнется во вторник, 15 июня. Компания продлится до 30 июля.

Ознакомиться с правилами и подать заявку можно будет на сайте фонда культурных инициатив. «Основной целью деятельности Президентского фонда культурных инициатив является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных, творческих индустрий», — сказал Карманов на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура».

По словам Карманова, фонд принимает заявки по восьми тематическим направлениям. Их целью является популяризация национальных и культурных ценностей.

В числе направлений — «Великое русское слово», «Нация созидателей», «Культурный код», «Я горжусь», «Место силы», «Молодые лидеры», «История страны. Вехи», «Многонациональный народ».

В конкурсе смогут принять участие коммерческие организации, за исключением государственных учреждений, государственных компаний и политических партий, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры.

Фото: президентскиегранты.рф