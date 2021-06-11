Путин подписал закон о праве организаций культуры без аукциона сдавать площади в аренду

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет организации культуры правом передавать в аренду свои помещения предприятиям общественного питания и розничной торговли сувенирной продукцией без проведения аукциона.

Имеется в виду возможность сдавать в аренду имущество, закрепленное за государственными или муниципальными организациями культуры на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления. Кроме того, таким организациям разрешается передавать по договорам аренды и безвозмездного пользования имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля, — костюмы, декорации, бутафорию, а также стационарное сценическое оборудование, в том числе сборные подиумы, звуковое оборудование и оборудование для декораций.

Поправки дадут возможность учреждениям культуры оперативнее и эффективнее управлять государственным и муниципальным имуществом, а также существенно снизят административную нагрузку и позволят создать более комфортные условия для пребывания посетителей в музеях, театрах, цирках и других организациях культуры. Такие уточнения приводились в пояснительной записке к закону.

Фото: kremlin.ru