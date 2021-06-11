Правительство одобрило стратегию развития индустрии музыкальных инструментов

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

Правительство России одобрило стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования до 2030 года. Документ был рассмотрен на заседании 10 июня.

В стратегию входят задачи расширения производства конкурентоспособной продукции, наращивания объемов экспорта, увеличения доли отечественных инструментов на внутреннем рынке и другие.

В приложении к стратегии приводится план мероприятий до 2024 года, который должен решить эти задачи. Документ предусматривает разработку мер импортозамещения, стимулирования потребительского спроса на музыкальные инструменты российского производства и создания программы их популяризации.

В стратегии отмечается значительный потенциал рынка беспроводных устройств, в том числе микрофонов и наушников. По плану мероприятий, к концу 2022 года необходимо будет установить потребности учреждений культуры в такой аппаратуре, после чего расширить ее производство, указывается в сообщении кабмина.