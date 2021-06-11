Сокуров потребовал отменить прокатные удостоверения для фильмов как цензуру

Режиссер и народный артист России заявил об этом в интервью ТАСС.

Александр Сокуров заявил, что считает нужным отменить в России прокатные удостоверения, которые в соответствии с действующим регламентом создатели и продюсеры кинофильмов должны получать в Министерстве культуры РФ, чтобы их фильмы появились на экранах.

«Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой», — сказал Сокуров. По его словам, прокатных удостоверений вообще не должно существовать.

Режиссер считает, что создатели фильмов должны уведомлять Минкультуры о своих работах по факту. По его словам, прокатные удостоверения являются формой персональной, индивидуальной субъективной оценки чиновника, защищающего самого себя от формы, содержания фильма и от ответственности.

Для регулирования российского кинопроката достаточно Уголовного кодекса и Роскомнадзора, которые не пропустят на экраны пропаганду наркотиков или педофилию, считает Сокуров. По его словам, ранее он уже отправлял в Министерство культуры РФ официальные письма с просьбами отменить прокатные удостоверения.



