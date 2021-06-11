Петербургская филармония отметит столетие повтором первого в ее истории концерта

Концерт пройдет 12 июня, сообщили в Минкультуры РФ.

Мероприятие станет кульминацией первого юбилейного сезона. Программа из сочинений Чайковского, с которой началась история филармонии, прозвучит под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

Солисткой выступит японская скрипачка Саяка Сёдзи.

Со сцены прозвучат Шестая («Патетическая») симфония, премьера которой состоялась в Зале Дворянского собрания (ныне Большой зал филармонии) под управлением автора за девять дней до его скоропостижной смерти, а также Скрипичный концерт и фантазия «Франческа да Римини».