В Музейном квартале Тулы появится филиал Бахрушинского музея

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочего визита в город.

«Мы начали прорабатывать этот вопрос совместно с Бахрушинским музеем. Сегодня это огромный музейный центр, который активно развивается. И мы очень рады, что команда Бахрушинского музея получит новое пространство в Туле», — сказала министр культуры.

Любимова отметила, что необходимо детально продумать концепцию филиала.

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Минкультуры России за поддержку данной инициативы.

В этот же день в Музейном квартале города Тулы открылся филиал музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». В музейном кластере, который был открыт к 500-летию возведения Тульского кремля в сентябре 2020 года, разместились филиалы Государственного исторического музея и музеев-заповедников

По словам Ольги Любимовой, Музейный квартал стал одним из любимых мест для прогулок не только местных жителей, но и гостей Тулы. С января музеи кластера посетили свыше 27 тысяч человек, отметила она.

Фото: Минкультуры РФ