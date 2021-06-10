В Музейном квартале Тулы появится филиал Бахрушинского музея

10.06.2021
«Мы начали прорабатывать этот вопрос совместно с Бахрушинским музеем. Сегодня это огромный музейный центр, который активно развивается. И мы очень рады, что команда Бахрушинского музея получит новое пространство в Туле», — сказала министр культуры.
Любимова отметила, что необходимо детально продумать концепцию филиала.
В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Минкультуры России за поддержку данной инициативы.
В этот же день в Музейном квартале города Тулы открылся филиал музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». В музейном кластере, который был открыт к 500-летию возведения Тульского кремля в сентябре 2020 года, разместились филиалы Государственного исторического музея и музеев-заповедников
По словам Ольги Любимовой, Музейный квартал стал одним из любимых мест для прогулок не только местных жителей, но и гостей Тулы. С января музеи кластера посетили свыше 27 тысяч человек, отметила она.
Фото: Минкультуры РФ