Липецким археологам выделили 100 тыс. руб на изучение памятников каменного века

Об этом сообщил руководитель Липецкой региональной научной общественной организации «Археологические исследования» Роман Смольянинов.

Администрация Липецка поддержала проект молодого археолога Елизаветы Юркиной «По дорогам минувших столетий», пишет LipetskMedia.

Благодаря поддержке властей археологи смогут провести экспедиции и исследования новых памятников археологии, найденных в Добровском районе, отметил собеседник издания. Кроме того, будут проведены лекции и мастер-классы для школьников по истории Липецкой области, добавил Смольянинов.

Ранее у села Демкино Липецкой области были найдены свидетельства жизни древних людей. В результате экспедиции молодых добровольцев и членов организации «Археологические исследования» были найдены фрагменты керамики и каменные орудия эпохи ранней бронзы.

В рамках конкурсного отбора общественно-полезных проектов в сфере молодежной политики мэрия поддержала 28 проектов молодых людей по пяти различным направлениям: патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и культуры безопасности, молодежное самоуправление, формирование семейных ценностей у молодежи, а также межнациональное и межкультурное взаимодействие.