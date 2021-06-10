В Ельце стартовал Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова

Смотр продлится до 20 июня, сообщили «Культуре» организаторы.

Елец, родной город композитора Тихона Хренникова, уже в седьмой раз принимает на своей земле цвет музыкальной культуры России. Публику ждут концерты, спектакли, вечер оперы, а также знакомство с городом и окрестностями: организаторы события стремятся привлекать в регион все больше гостей.

На концертных площадках Ельца выступят звезды музыкального олимпа, а также солисты и творческие коллективы из Липецкой области и других регионов России.

Организаторы фестиваля — Управление культуры и туризма Липецкой области совместно с администрацией Ельца. В программе фестиваля — концерты и выступления музыкантов различных жанров, в том числе классика, народная музыка, джаз. Это первое после пандемийных ограничений массовое музыкальное событие столь крупного масштаба, отметили организаторы.

В дни фестиваля гостей ждут выступления таких представителей музыкальной российской элиты, как камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, победительница проекта «Голос», финалистка Международного музыкального конкурса Eurovision Дина Гарипова, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, фортепианное шоу Bel Suono, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Государственный ансамбль танца «Казаки России», Джазовый ансамбль «Мелодия» им. Г. Гараняна, певица и композитор Мариам Мерабова.

Фестиваль открывает гала-концерт одаренных детей и молодежи города Ельца. В этот же день выступят ансамбль «Солисты Москвы» и фортепианное шоу Bel Suono.

В рамках фестиваля пройдет VII Международный открытый онлайн фестиваль-конкурс творческой молодежи и студентов имени Т. Н. Хренникова, проводимый Елецким государственным университетом имени И. А. Бунина, выступления ансамбля народных инструментов «Мозаика», инструментального квартета легендарного шотландского музыканта Фрэнка МакГуайра, Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, с которым выступят Дина Гарипова и Григорий Чернецов, Ярославского губернаторского симфонического оркестра под управлением народного артиста РФ Мурада Аннамамедова.

Зрителей ждет выступление Центрального военного оркестра Минобороны России, Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов покажет мюзикл для детей «Сокровища волшебного колодца» по сказкам Павла Бажова. С вокально-хореографическим спектаклем «Пугачев» выступит государственный ансамбль танца «Казаки России».

Гостей фестиваля также ждут выступления джазового оркестра Липецкого Дома музыки, эстрадно-джазового ансамбля «Union-бэнд», зрителей порадует богатый голос Мариам Мерабовой, которая выступит с ансамблем «Мелодия» имени Г. Гараняна.

В финале фестиваля, 20 июня, на берегу реки Быстрая Сосна, на месте реальных исторических событий XIV века пройдет показ оперы «Легенда о граде Ельце». Автор музыки – народный артист России, композитор Александр Чайковский, ученик Тихона Хренникова.

В программе Всероссийского музыкального фестиваля имени Хренникова — выступления уличных музыкантов, различные интерактивные и развлекательные площадки, мастер-классы, работа художественного арт-пространства и открытого кинотеатра.