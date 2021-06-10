В России появится антипремия «Бандерлоги наследия» для вандалов от чиновничества и бизнеса

Антинаграду будут присуждать за уничтожение историко-культурного наследия, сообщили организаторы «Культуре».

Будущих ее номинантов хотят назвать именем обезьян из книги Редьярда Киплинга, писателя, благодаря Владимиру Путину вновь сделавшегося суперпопулярным в России, отмечается в сообщении.

На круглом столе в Государственной думе, посвященном ужесточению уголовного преследования за разрушение культурного наследия, представители общественной инициативы «Культурный фронт – За Правду» презентовали антипремию «Бандерлоги наследия». Номинировать на антипремию будут по заявкам общественности и данным силовых ведомств.

Присутствоваший на круглом столе прокурор отдела Управления общего надзора Генпрокуратуры Вадим Шишкин заявил о готовности своего ведомства предоставить полный доклад по выявлению случаев нарушения законодательства в области культурного наследия.

«Прокуроры – лучшие друзья памятников», — заметил в ходе дискуссии известный гравдозащитник, член Совета по правам человека при Президенте РФ, Константин Михайлов. Дмитрий Кузнецов, руководитель «Культурного фронта», в подтверждение этого тезиса, рассказал о новой инициативе проекта - учреждении антипремии «за вклад в уничтожение культурного наследия России».

«Есть рабочее название – «Бандерлоги наследия», механизмы голосования и вручения пока обсуждаются, но совершенно точно, что при выдвижении претендентов будут использованы материалы уголовных дел и прокурорских наработок. Фактически прокуроры выступят номинаторами антипремии, или, если мы сейчас обращаемся к разрушителям наследия – вашими номинаторами. Со своей стороны, мы обращаемся ко всем неравнодушным к судьбе российской культуры – присылайте ваши предложения по номинациям сайте «бандерлогинаследия.рф». Отдельно обращаюсь к градозащитным сообществам – приглашаем вас к участию в оргкомитете и жюри премии», — призвал Дмитрий Кузнецов.

Выдвижение на антипремию и народное голосование начнется летом. Церемония вручения запланировано на сентябрь.