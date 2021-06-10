Филиал музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» открылся в Музейном квартале в Туле

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в торжественной церемонии открытия филиала музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Музейном квартале Тулы.

В музейном кластере, который был открыт к 500-летию возведения Тульского кремля в сентябре 2020 года, уже размещены филиалы Государственного исторического музея, музея-заповедника В.Д. Поленова, «Куликова поля».

«С большой радостью мы открываем четвертый филиал федерального учреждения в Музейном квартале Тулы. Отмечу, только с января свыше 27 тысяч человек по билетам посетили учреждения музейного кластера. И мы бы на этом не останавливались. Все музеи здесь расположены в шаговой доступности, создана качественная инфраструктура для комфортного пребывания туристов. Это пространство стало одним из излюбленных мест прогулки не только жителей, но и гостей Тулы. Самое главное — это пространство для всей семьи», — отметила Ольга Любимова.

Филиал музея разместит центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, ресторан, мини-гостиницу и несколько залов с экспозициями.

«Музейный квартал — это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы. Здесь история гармонично переплетается с современными подходами к музейному делу. Уверен, что филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет пользоваться популярностью не только у жителей региона, но и у зарубежных гостей», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Одна экспозиция учреждения расскажет о Туле не только времен Льва Толстого, но и о современном городе. Вторая выставка позволит увидеть личные вещи писателя. Например, его одежду и обувь, электрический фонарик и дорожный саквояж. У посетителей будет возможность использовать мультимедийное оборудование, послушать аудиозаписи, принять участие в викторине и даже поговорить по телефону с самим Л.Н. Толстым.

«Сегодня очень важный день для музея-усадьбы «Ясная Поляна». Нам исполняется 100 лет. И лучшей памяти Льву Николаевичу является то, что сегодня открывается новый филиал. Для нас это очень радостное событие. Мне бы очень хотелось, чтобы этот филиал стал центром гостеприимства, чтобы как можно больше гостей города посетило его», — сказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

В мероприятии также приняли участие советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.