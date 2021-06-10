В Минкультуры России обсудили проведение Евразийского женского форума

Форум состоится в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, сообщили в ведомстве.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обсудили проведение и подготовку деловой и культурной программы Евразийского женского форума. На совещании также присутствовала статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Масштабные мероприятия, каким является Евразийский женский форум, делают возможным обсуждение актуальных тем, а также обмен опытом в решении проблем самой широкой направленности, поделилась министр.

По словам Галины Кареловой, форум пройдет очно с использованием современных форматов телемостов и онлайн включений. Таким образом получится максимально расширить охват аудитории, обеспечив ее вовлеченность в работу основных площадок.

На полях форума пройдут пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций, дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные и бизнес-диалоги, вебинары, воркшопы и деловые завтраки, выставки и интерактивные площадки. В планах организаторов и масштабная культурная программа, отметила Карелова.

Фото: Минкультуры РФ