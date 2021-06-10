Для Пересильд и Шипенко сделают специальные скафандры

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Научно-производственное предприятие «Звезда» начало изготовление скафандров для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Им предстоит отправиться на МКС для съемок первого художественного фильма в космосе, отметил Поздняков.

По словам гендиректора НПП «Звезда», на предприятии были созданы гипсовые слепки, по которым разработают ложементы для кресел. Они изготавливаются для каждого участника космического полета индивидуально, пояснил представитель компании.

Съемки первого фильма в космосе планируются в октябре 2021 года. Космическая драма «Вызов» стала совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Фот: кадр из х/ф «Гравитация»