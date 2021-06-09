В Москве пройдет международный кинофестиваль «Докер»

Смотр состоится с 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь», сообщили организаторы.

Международный фестиваль «Докер», показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа, пройдет уже в седьмой раз. За 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 50 новых фильмов из 30 стран мира, которые будут показаны в нашей стране впервые.

Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2020 и 2021 годов, среди которых Берлинский и Венецианский фестивали, TIFF в Торонто, крупнейшие фестивали неигрового кино IDFA в Амстердаме, Hot Docs, Dok Leipzig и многие другие.

Кроме Москвы, показы фильмов из программы «Докер-2021» пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.

Фестиваль «Докер» состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр, — по итогам которых Международное жюри и зрители определят призеров в 8 номинациях. Параллельно пройдут показы уже знакомых зрителям специальных секций: Let IT Dok! — единственной в мире конкурсной кинопрограммы об IT-технологиях, DOKer Kids — секции неигровых фильмов для детей и семейного просмотра, а также программы о ментальном здоровье «Док Терапия», все показы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами.

Нововведением фестиваля этого года стала программа «Новая школа», в рамках которой будут показаны работы начинающих талантливых документалистов.

В 2021 году объектом исследования кинематографистов всего мира является человек и поиск им собственной идентичности в эпоху глобальной миграции, отметили организаторы. Герои фильмов нового «Докера» лихорадочно пытаются составить собственный портрет, заявить истинное лицо, свой откровенный образ, а документалисты всего мира, в свою очередь, еще более пристально и осмысленно исследуют глубины человеческих душ, говорится в сообщении.

Откроется фестиваль в Москве 18 июня премьерой канадского триллера «Портрет», рассказывающего о семейных тайнах, иммиграции и искусстве. Мировая премьера фильма прошла на крупнейшем в Северной Америке фестивале неигрового кино Hot Docs в Торонто.

Продажа билетов на показы уже открыта на сайте КАРО.Арт.

Фото: кадр из к/ф «Скитания. История рохинджа»